“Oi, oi, oi”… Técnico do Milan celebra título da Supercopa dançando o tema de Avenida Brasil

A Supercopa é da Itália, a decisão foi na Arábia Saudita, mas a comemoração foi no estilo Avenida Brasil. “Vem Dançar com tudo (Kuduro)”, tema de abertura da novela exibida em 2012 pela TV Globo, embalou a festa do Milan no vestiário, após a vitória épica sobre a rival Inter de Milão por 3 a 2, de virada, após levar dois gols no primeiro tempo.