Onze novos defensores públicos tomam posse nesta sexta-feira; apenas um é natural do Acre

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) realizará nesta sexta-feira (10), uma cerimônia solene para dar posse a onze novos defensores e defensoras públicas. O evento acontece às 18h no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), com entrada aberta ao público e transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Os novos integrantes foram aprovados no VI Concurso Público para Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Acre e agora participarão do Curso de Formação promovido pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (Esdpac). O programa será realizado entre os dias 13 de janeiro e 5 de fevereiro, tem como objetivo capacitá-los para atuar na defesa dos direitos da população em situação de vulnerabilidade.

A defensora pública-geral, Simone Santiago ressaltou a importância dos novos integrantes para o fortalecimento do acesso à justiça no estado.

“A chegada de novas defensoras e defensores públicos representa um reforço significativo no atendimento da Defensoria, especialmente nos municípios do interior. Com essa ampliação, nós também teremos a oportunidade de aprimorar o atendimento na capital, garantindo mais celeridade e eficiência no acolhimento das demandas da população”, afirmou.

Lista dos novos defensores e defensoras empossados:

Dra. Maria Letícia de Brito Fontenele

Natural de Piracuruca/PI

Dr. Mateus Wesley Teixeira de Lima e Sousa

Natural de Natal/RN

Dra. Daniela Alaíne Silva Nogueira

Natural de Porto Velho/RO

Dra. Lívia Batista Sales Carneiro

Natural de São Paulo/SP

Dr. Henry Sandres de Oliveira

Natural de Porto Velho/RO

Dr. Euclides Cesar Júnior

Natural de Fortaleza/CE

Dra. Laís Andrade Santos

Natural de São Gonçalo/RJ

Dr. Tiago Gonçalves dos Santos

Natural de Alvorada D’Oeste/RO

Dr. Christian Guedes da Silva

Natural de Niterói/RJ

Dra. Isadora Gonçalves Tenório

Natural de Bom Conselho/PE

Dr. Bruno da Silva Fontinele

Natural de Plácido de Castro/AC