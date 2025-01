Orgulho! 21 alunos de única escola pública do Acre tiram mais de 900 pontos na redação do Enem

Dos 21 alunos, estudantes da rede pública, que tiraram acima de 900 na redação, o destaque vai para dois alunos da Escola José Ribamar Batista (Ejorb): Francisca Vitória Marques dos Santos e Luiz Henrique do Nascimento Borges, que obtiveram notas entre 950 e 980 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Ao todo, 21 alunos do Ejorb alcançaram notas acima de 900 na redação, um resultado que está sendo muito comemorado pela diretora da escola, professora Francicleia Barroso, além dos próprios alunos.

“Sentimos um dever cumprido. Esse resultado reflete o padrão de excelência que buscamos manter aqui na escola”, afirmou.

A jovem Francisca Vitória Marques, que alcançou 960 pontos na redação, explicou que chegou a fazer, um cursinho de pré-Enem durante três meses, mas depois passou a assistir às aulas do Pré-Enem Legal, programa criado pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

“As aulas, principalmente de matemática, eram dinâmicas e me ajudaram a superar dificuldades”, explicou. Ela pretende cursar Direito.

Luiz Henrique, também com 960 pontos na redação, disse ter ficado muito feliz com seu resultado . “Fiquei muito feliz com a nota que obtive”, declarou o estudante.