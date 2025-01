Padre Fábio de Melo revela luta contra depressão durante show

Uma das presenças mais aguardadas no palco da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no último dia das celebrações pelos 35 anos da Comunidade Católica Obra de Maria, padre Fábio de Melo emocionou os fiéis ao revelar sua batalha contra a depressão. Uma das celebridades que participaram da campanha Janeiro Branco, o padre voltou a falar sobre a doença que o afeta e a tantas outras pessoas.

No palco, falando para milhares de pessoas que lotavam o espaço, confessou que as últimas semanas foram especialmente difíceis e que até duvidou da sua vontade de viver.

“Eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que não vou desistir. Mas quero pedir a vocês uma gentileza: que vocês estendam os braços em direção aos que estão sofrendo as batalhas espirituais comigo. Eles são carne da minha carne, sangue do meu sangue. Aqui neste palco está batendo meu coração, minha gente, aqui nesse palco estão as pessoas que eu tenho mais amado nos últimos três anos da minha vida. Eles são padres e estão comigo por onde eu vou. Eles me amam, dão a vida por mim e eles também estão sofrendo o ataque do mal, e eu quero renunciar isso aqui junto com vocês”, disse.

seguida, convidou a todos para repetir com ele: “Senhor Jesus, livre nossos corações de toda culpa, todo sentimento de fracasso, todo o medo, toda a derrota, de toda depressão, de toda tristeza, de toda imperfeição. Hoje nós devemos proclamar a vitória do sangue precioso de Jesus sobre cada um de nós. Eu renuncio as ciladas do demônio, as consequências do meu pecado, renuncio a tudo aquilo que possa ser um obstáculo à ação do Senhor. Eu proclamo hoje que eu estou nascendo de novo…”.

A Arena Pernambuco, lotada, quase foi abaixo. Todos rezaram e cantaram juntos. O padre prometeu voltar em 6 de fevereiro para lançar um DVD.

Após o show, Luzia Santiago, da Rádio Canção Nova, abraçou o padre Fábio e também pediu orações para ele. “Essa é a dor de muitas famílias, de muitas pessoas”, lembrou, falando ainda que o fundador da Canção Nova, padre Jonas, sempre foi muito autêntico e falava sobre as dores da alma abertamente. “Rezar e falar sobre o assunto ajuda muito”, aconselhou aos presentes.