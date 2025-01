Pai com câncer grave é agredido a marteladas tentando defender filho

Um homem com câncer grave foi agredido a marteladas ao tentar defender o filho em Três Barras, Norte de Santa Catarina, nesta sexta-feira (17). Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), o suspeito teria dado marteladas na cabeça do filho e ele se feriu na tentativa de intervir.

A briga teria ocorrido em uma casa na rua Vereador Ozório de Lima, no bairro São Cristóvão. Conforme os vizinhos, no local também moram idosos e sempre ocorrem brigas no local.

O desentendimento teria começado quando o suspeito exigiu que vítima fosse com ele buscar bebida alcoólica e tentar comprar drogas.

Pai se feriu quando tentou defender filho, que levava marteladas na cabeça

De acordo com a PM, quando os dois voltaram para casa, o suspeito aumentou o volume da televisão e isso gerou uma nova briga. Então, o suposto agressor teria ido até o quarto onde a vítima estava e começado a agredi-lo com marteladas na cabeça.

Foi neste momento que o pai da vítima, que batalha contra um câncer grave, tentou defender o filho e foi ferido no braço.

Na delegacia, o suspeito teve um ataque epilético e precisou ser socorrido pelos bombeiros militares, que o conduziram ao hospital de Canoinhas.