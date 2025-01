Pai esquece duas filhas em posto de combustível na viagem de férias

Um pai esqueceu as duas filhas, de 6 e 10 anos, em um posto de combustível na BR-259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite da última segunda-feira (20/1). As crianças, que haviam ido ao banheiro durante a parada, foram deixadas no local após o homem seguir viagem acreditando que elas estavam dormindo no banco traseiro do veículo.

O que aconteceu?

Durante uma parada em um posto na BR-259, um pai deixou as filhas, de 6 e 10 anos, num posto. Ele acreditava que elas estavam dormindo no banco traseiro.

Ao perceberem que o pai havia partido, as crianças acionaram a Polícia Militar com a ajuda de um funcionário do posto.

O Conselho Tutelar foi acionado, e a mãe, avisada pela polícia, conseguiu entrar em contato com o pai.

O reencontro ocorreu na presença da PM, e, após os esclarecimentos, pai e filhas foram liberados para seguir viagem.

A situação só foi percebida quando o pai chegou à cidade de Colatina (ES), a cerca de 40 km do posto. Ele imediatamente retornou para buscá-las. De acordo com Polícia Militar (PM), a filha mais velha relatou que, ao voltarem do banheiro, não encontraram o pai e perguntaram ao frentista do posto sobre o carro e informaram as características do motorista.

O funcionário relatou ter visto o veículo saindo em direção à rodovia federal.

Diante do ocorrido, a irmã mais nova começou a chorar, mas foi acalmada pela mais velha. A polícia foi acionada.

Os policiais militares foram ao local e encaminharam as crianças ao Conselho Tutelar de Baixo Guandu. Em nota, a PM informou que as meninas relataram ter esperado por mais de uma hora até serem encontradas. O Conselho Tutelar acionou a mãe, que ficou desesperada ao receber a notícia, mas manteve a calma e conseguiu avisar o pai.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Baixo Guandu, Gleiciane Firme, o reencontro das crianças com o pai ocorreu já na presença da polícia.

A Polícia Civil esclareceu, em nota, que o homem parou no posto para abastecer e usar o banheiro, acreditando que as filhas estavam no veículo. As crianças estavam cobertas com cobertores e travesseiros, o que levou o pai a pensar que elas dormiam no banco traseiro.

A corporação afirmou que todos os procedimentos necessários para apuração dos fatos foram realizados e que o pai e as crianças foram liberadas para seguir viagem.