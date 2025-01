Pai mata o próprio filho com tiro após confundi-lo com animal silvestre durante caçada, diz polícia

O caso aconteceu neste sábado (18), por volta das 23h. De acordo com a Polícia Militar, o pai teria relatado que estava caçando com o filho em uma região de mata, próximo a uma fazenda. Quando escutou um barulho de tiro e foi até o local para verificar o que havia acontecido. Ao chegar próximo do filho, ele o confundiu com um animal silvestre e teria atirado.