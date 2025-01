Palmeiras anuncia novo patrocinador master; Confira valores

O Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira (13/1), a Sportingbet como nova patrocinadora máster. A casa de apostas terá o nome estampado na barriga da camisa das equipes masculinas e femininas do Verdão.

A Sportingbet pagará ao Palmeiras R$ 100 milhões fixos de anualmente. No entanto, com bonificações, esse valor pode chegar até R$ 170 milhões. As cifras terão correção anual.

O início de uma Era: faz teu nome com a gente, @SportingbetBR! A casa de apostas é a nova patrocinadora máster do #MaiorCampeãoDoBrasil! 💚 ➤ https://t.co/l1AoBhAj2N#AvantiPalestra #OInícioDeUmaEra pic.twitter.com/fIPu70b7Yo — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 13, 2025

Vale lembrar que, por lei, o patrocínio não será exibido nas camisas das categorias de base. O Avanti, programa de sócio-torcedor do clube, tem ocupado o espaço enquanto ocorrem negociações para a área.

“Minhas marcas dizem até logo, mas o Palmeiras continuará vivo comigo, meu marido e na história das minhas empresas. Isto jamais será esquecido”, disse Leila.

A estreia da nova patrocinadora ocorrerá nesta quarta-feira (15/1), contra a Portuguesa. O jogo, válido pela 1ª rodada do Paulistão, ocorre às 21h35, no Allianz Parque.