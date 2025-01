Parte de um prédio antigo no centro de Porto Velho, desabou na manhã deste domingo (5), na avenida Presidente Dutra, esquina com a 7 de Setembro, no centro comercial da cidade.

Segundo informações, por pouco um homem conseguiu escapar de ser esmagado. O local é usado por camelôs nos finais de semana.

Um taxista que estava nas proximidades disse que ouviu um grande estalo (barulho) e logo em seguida parte do prédio desabou.