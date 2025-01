Passageiro cai da escada de desembarque de avião e morre em SP

Um passageiro de 67 anos morreu após cair da escada de desembarque de um avião no Aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na noite de domingo (19/1). Ele vinha do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

O que se sabe

A Aeroportos Paulistas (ASP), concessionária do aeroporto, informou que o passageiro estava no voo 3082 da Latam;

Ele sofreu uma queda na escada durante o desembarque da aeronave;

A equipe da Seção Contraincêndio da ASP realizou o primeiro atendimento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado;

Apesar dos esforços de reanimação, o homem estava sem sinais vitais;

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a ocorrência foi registrada como morte suspeita/acidental no plantão da Delegacia Seccional da cidade.

Por meio de nota, a ASP lamentou profundamente o ocorrido e expressou suas sinceras condolências aos familiares e amigos do passageiro.

Segundo o site FlightRadar, o voo decolou de Congonhas às 17h35 e chegou ao Aeroporto de São José do Rio Preto às 18h25. A aeronave era um Airbus A320.

A Latam também se solidarizou com os familiares do passageiro que faleceu durante o desembarque do voo LA3082. A companhia informou que solicitou assistência imediata aos bombeiros do aeródromo e ao Samu, reiterando o seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus clientes.

Ainda segundo a Latam, o voo LA3087, de São José do Rio Preto para Congonhas, que estava programado para as 19h05, decolou às 21h36. Aos passageiros afetados pelo atraso, foi oferecida a assistência necessária.