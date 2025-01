Patriota com um braço provoca nas redes sociais e faz ameaça contra Alexandre de Moraes; veja vídeo

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem, identificado como bolsonarista, faz uma ameaça contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De maneira provocativa, ele diz: “Prenda Jair Bolsonaro pra você ver o que vai dá”, com um tom ameaçador, o que rapidamente chamou a atenção de apoiadores e críticos do ex-presidente.

O homem, que aparece no vídeo com um dos braços amputados, intensificou a situação com um discurso agressivo, gerando uma onda de reações tanto de apoio quanto de repúdio nas redes sociais.

O vídeo rapidamente foi compartilhado em grupos de WhatsApp entre bolsonaristas, o que levantou questionamentos sobre a segurança e a postura desses grupos nas plataformas digitais.

Entre as reações dos internautas, muitos se mostraram céticos quanto à capacidade de o homem cumprir qualquer ameaça, com algumas respostas hilárias sobre sua condição.

Usuários questionaram, por exemplo, como ele conseguiria executar a ação de prender alguém, fazendo comparações com o uso de pernas e outras brincadeiras sobre sua falta de um dos braços. Um dos internautas brincou: “Na hora que a PF bater na porta dele, vai dar uma de ‘João sem braço’.” Outros destacaram, de forma sarcástica, que “a natureza já sabia que isso não ia prestar”.