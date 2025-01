“Pé no freio”: prefeitura abre ano fiscal com orçamento mais “enxuto” e contenção de gastos

A prefeitura de Rio Branco realizou na manhã desta terça-feira (21), a abertura do Exercício Fiscal para 2025. O orçamento deste ano, segundo aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA), é de R$ 2,4 bilhões.

A apresentação do orçamento, que aconteceu no Auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), foi marcada por uma conversa mais rigorosa com relação à recomendação de contenção de gastos nas autarquias e secretarias.

O prefeito Tião Bocalom esclareceu que o trato mais rigoroso com a execução dos gastos neste ano se dá em razão ao não aumento da receita do município.

“Hoje essa reunião com os secretários, que já foram nomeados, é exatamente no sentido de que vamos trabalhar todo mundo dentro do orçamento, porque infelizmente nós não estamos tendo aumento. Todo mundo tem observado bem o que tem no teu orçamento e gastar apenas no seu orçamento, porque este ano nós não temos dinheiro extra para poder somar, para poder pagar”, alertou.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, que neste ano tem um total de R$ 500 milhões para investir em obras, disse que os chefes das pastas terão que reduzir os gastos, mas garantiu que os serviços não serão prejudicados, e que a prefeitura deve executar seus trabalhos por meio de emendas.

“Temos que trabalhar com freio de mão levantado, há poucos recursos. Então, temos que equacionar, cada secretário tem que diminuir os gastos, mas tem que levar à população tudo aquilo que ela precisa, que é justamente a manutenção das vias públicas, as escolas, a saúde, a agricultura, sem poder parar essas atividades”, explicou.

Apesar das recomendações para economia nos gastos, o prefeito afirmou manter o controle dos recursos do municípios.

“Eu me orgulho de dizer, como matemático que sou, que eu tenho o controle total das receitas e despesas do município, e eu sei como ele está. Está tão bem que, graças a Deus, a gente ainda tem, pagamos todas as contas que tinha do mandato passado, fizemos obras, pagamos obras do governo federal, como no caso do viaduto ali da AABB. Ali é uma obra federal. Nós estamos pagando com recurso próprio. Ainda temos dinheiro em caixa”, finalizou.