Perícia constata que sogro de mulher presa por suspeita de envenenar bolo também ingeriu arsênio antes de morrer

O bolo envenenado que matou três pessoas no Natal foi feito por Zeli. Ela o levou para a festa de fim de ano familiar na cidade do Litoral do RS. A perícia do IGP constatou que a farinha usada para fazer o doce é que foi envenenada com arsênio. O veneno já havia sido encontrado no corpo das vítimas pelo hospital onde elas receberam atendimento.