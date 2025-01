Pesquisadores conseguem reverter envelhecimento em ratos

“Esses resultados demonstram coletivamente que o tratamento com miR-302b não apenas estendeu a vida útil dos camundongos, mas também melhorou significativamente suas funções físicas e cognitivas, ao mesmo tempo em que reduziu os marcadores de envelhecimento”, explica Guangju Ji, autor do estudo e biofísico do Instituto de Biofísica da Academia Chinesa de Ciências em Pequim.