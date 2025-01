Pimenta: aos poucos, família Bestene vai perdendo espaço e poder no Progressistas

O Progressistas, assim como qualquer outro partido grande, tem ‘panelinhas’ e grupos que disputam a hegemonia interna na sigla. Um desses grupos que desde a fundação do partido no Acre comandava uma ala grande no PP, a família Bestene, vem cada vez mais perdendo o poder.

Tudo começou em 2022, quando um dos decanos do partido, o ex-deputado José Bestene, não conseguiu se reeleger após cinco mandatos na Assembleia Legislativa do Acre. Na época, aliados do parlamentar alegaram que ele não havia recebido apoio necessário da Executiva Estadual para a reeleição. Bestene, como sempre próximo de Gladson, ganhou um prêmio de consolação no Governo e assumiu a presidência do SANEACRE – antigo Depasa.

Depois, Alysson, outro membro importante da família Bestene no partido, também sofreu fogo amigo na sigla. Ele chegou a ser anunciado pela Executiva Municipal como candidato a prefeito de Rio Branco. Meses depois, teve a candidatura rifada e precisou ser vice-candidato na chapa Tião Bocalom, que meses antes havia sido expulso do partido. Ou seja, o PP preferiu priorizar uma ‘persona non-grata’ a um nome antigo da sigla.

Agora, meses depois, mesmo após a vitória de Bocalom e Alysson, outros dois membros da família Bestene estão sendo colocados em isolamento.

Samir, vereador reeleito com uma votação expressiva, tinha se colocado como candidato a presidente da Câmara Municipal. Nada mais justo. Já tem alguns mandatos na Casa e faz parte do partido com a maior bancada desta legislatura – são 6 vereadores. Mesmo assim, o Progressistas ignorou esses fatores e decidiu apoiar o nome de Joabe Lira.

Já Nabiha Bestene, atual secretária de Educação, não sabe se vai continuar no cargo. O nome dela deve estar no pacote das cadeiras promovido pelo prefeito Tião Bocalom para o seu 2º mandato.

Tudo isso poderia ter sido evitado se a Executiva Municipal do Progressistas defendesse os interesses dos seus correligionários e, principalmente de seus membros mais antigos. Não são dias fáceis para os integrantes da família Bestene.

Um nome em destaque

Sem sombras de dúvidas o maior vencedor dessas eleições tem nome e sobrenome: Joabe Lira. Foi eleito vereador com uma quantidade expressiva de votos e ainda, de quebra, garantiu a presidência da Câmara Municipal. Tudo isso sem muito esforço, tendo como principal cabo eleitoral o prefeito Tião Bocalom.

Primeira prova de fogo

O vice-prefeito Alysson Bestene terá a primeira prova de fogo nos próximos, ao assumir interinamente a Prefeitura de Rio Branco pela 1ª vez na vida. Ele vai comandar o município por alguns dias enquanto Bocalom tira férias, que não terá nada para se preocupar. Afinal, Alysson já mostrou competência para assumir qualquer desafio.

Zero preocupação

Inclusive, diferente do que viveu nos últimos anos, Bocalom não terá preocupação sobre as decisões tomadas por seu vice. No ano passado, no auge da sua rixa com a ex-vice-prefeita Marfisa Galvão, ele viu a companheira de chapa exonerar e expulsar aliados importantes dele. Tudo isso com Marfisa tendo poucos dias com a caneta da prefeitura.

Faixa de Gaza no Acre

O prefeito Gerlen Diniz, de Sena Madureira, logo no 1º dia de mandato, anunciou que vai investigar gastos milionários da gestão de Mazinho Serafim, que segundo ele, foram feitos de forma indevida. Esse é só o começo de uma luta que será travada pelos dois. Sena tem tudo para se transformar a Faixa de Gaza do Acre.