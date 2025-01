PM recupera motocicleta roubada na Br-364 em ação rápida no bairro Cidade do Povo

Em uma ação rápida e eficiente, a Polícia Militar do Acre (PM-AC) recuperou uma motocicleta Yamaha YBR 125 Factor de cor vermelha na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

A motocicleta havia sido roubada na BR-364 por dois indivíduos armados. Um cidadão, que presenciou o crime, acessou a viatura de rádio patrulhamento do 2° Batalhão da PM-AC, informando os militares sobre o roubo.

A guarnição iniciou buscas imediatas nas redondezas, desde a entrada do bairro Cidade do Povo até a região próxima à Corrente, mas a motocicleta não foi localizada inicialmente. A vítima, lembrando-se que seu padrasto havia instalado um rastreador no veículo, contribuiu para a localização da motocicleta, que estava escondida atrás de uma casa no bairro Cidade do Povo.

Com a localização do veículo, a equipe conduziu a motocicleta até a Delegacia da Segunda Regional, onde foi entregue para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

A recuperação da motocicleta demonstra a importância do trabalho preventivo e da rápida resposta da PM-AC em casos de roubo, garantindo a segurança da comunidade e a recuperação de bens.