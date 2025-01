Polícia conclui que fundador do B13 no Acre foi morto pelo próprio comparsa, que vira réu

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Geremias Lima de Souza, que ocorreu no conjunto habitacional Cidade do Povo, Segundo Distrito de Rio Branco, no dia 9 de dezembro do ano passado. O comparsa da vítima, identificado por B.A. foi o autor do disparo que culminou em sua morte.

Agora B.A. passa a ser réu perante a Justiça e deverá responder pelos crimes cometidos. Ele foi durante uma ação policial realizada no dia 16 de dezembro.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 9 de dezembro, durante uma perseguição em frente à delegacia do bairro. Após o homicídio B.A. fugiu para o estado de Goiás, no entanto, estava sendo monitorado pela polícia. Após emissão do mandado de prisão preventiva ele foi localizado e preso em um hotel na cidade de Goiânia.

Segundo investigação da Polícia Civil, Geremias, um dos fundadores do Bonde dos 13 no Acre, junto de B.A., teria perseguido um homem identificado como Rodrigo Rodrigues, que entrou no bairro em um veículo, para deixar sua esposa no trabalho.

Durante a perseguição, B.A., que estava na mesma motocicleta que Geremias, acabou atingindo seu próprio comparsa com um tiro. Em seguida, Geremias foi atropelado pelo veículo que estava perseguindo.

A suspeita da polícia é que a dupla possa ter confundido o pai de família que estava no carro.