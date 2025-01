Polícia prende condenado por assaltar funcionário de empresa enquanto ele fazia reparos em rede elétrica

Na manhã desta quinta-feira, 30, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), cumpriu um mandado de prisão contra J. S. da S., de 42 anos, condenado por roubo.

O crime ocorreu em 17 de abril de 2022, no bairro João Paulo II, quando um funcionário da concessionária de energia realizava reparos na rede elétrica. Ele foi surpreendido por um criminoso armado, que roubou seu aparelho celular e as ferramentas de trabalho.

Durante patrulhamento, policiais militares identificaram um suspeito com características semelhantes às descritas pela vítima. Na abordagem, encontraram o celular roubado em posse do homem e recuperaram os instrumentos que ele havia descartado na via pública.

Naquela ocasião J. S. da S. foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais. Após o processo judicial, ele foi denunciado, condenado e agora cumprirá pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de prisão pelo crime de roubo.