Ponte do Rio Caeté está com tráfego liberado até balsa voltar a operacionar, destaca Dnit

Após motoristas invadirem e iniciar o tráfego por conta própria na noite do último sábado (25) na ponte do Rio Caeté, em Sena Madureira, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local foi liberado temporariamente até que a balsa que estava realizando a travessia dos veículos volte a ficar operacional, depois de ter encalhado.

Nos últimos dias vem ocorrendo o registro de diversas filas de automóveis que aguardam até 4 horas para cruzar o trecho da rodovia federal na BR-364, de acordo com depoimento dos condutores, o que antes demorava cerca de 30 minutos.

De acordo com o Dnit, a instituição atua em conjunto com a Polícia Militar (PMAC) para organizar o tráfego na ponte, até que a balsa volte a operacionar normalmente. Uma nova balsa do Deracre deve chegar na terça-feira (28) para melhor auxiliar no local.

A passagem será controlada de acordo com 3 carros de cada lado ou 1 caminhão por vez. As informações foram confirmadas pela superintendência do Departamento.

Inaugurada em 2008, a ponte do Rio Caeté tinha a estrutura monitorada há tempos, pois começou a apresentar problemas estruturais com apenas cinco anos de uso.