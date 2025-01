A cidade de Rio Branco contará com horário especial para atendimento aos finais de semana, a partir do próximo sábado (11), nas Unidades de Referência em Atenção Primária (Urap), devido a alta nos atendimentos de dengue e covid-19.

As unidades que contarão com horários especiais, para melhor atender a população serão as seguintes: Roney Meireles (Adalberto Sena), Hidalgo de Lima (Palheiral), Rozangela Pimentel (Calafate) e Cláudia Vitorino (Taquari).

Os horários aos fins de semana será das 7h às 13h. Vale ressaltar que durante os dia de semana, as URAPs seguem com o seu horário padrão, começando às 7h e seguindo até às 17h.

Apenas nos últimos dois meses a cidade de Rio Branco teve um aumento de 300% em casos suspeitos de dengue em comparação ao mesmo período de 2023. Foram 2.057 ocorrências prováveis, com 240 delas sendo confirmadas após análise.

VEJA MAIS: Acre já registrou mais de 140 casos de dengue na 1ª semana epidemiológica de 2025

Já em relação a covid-19, os casos confirmados de infecção chegaram a 940 considerando a última semana epidemiológica do ano de 2024, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)