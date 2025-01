Um vídeo publicado pela jornalista Lília Camargo vem ganhando repercussão. As imagens mostram cupons do AcreCap, título de capitalização vendido no estado, encontrados descartados em uma lixeira, no Segundo Distrito da capital acreana.

“É por isso que a gente não ganha, compra compra e nunca ganha. Aqui no Triângulo, achei uma caixa na lixeira cheia dos papeis (de cupom), não vão nem pro sorteio, jogam tudo no lixo”, diz a mulher em vídeo registrando o achado.

O AcreCap publicou nota oficial, onde explicou que os cupons do vídeo não estavam marcados com o selo de pagamento, que serve como maneira de autenticar quais deles tiveram a compra realmente efetuada, não sendo válidos para o sorteio.

“O Acrecap é um título de capitalização disponível em vários pontos de venda. Qualquer pessoa maior de 16 anos pode adquiri-lo, preencher e participar dos sorteios. Contudo, apenas os cupons selados, mediante pagamento, são considerados válidos”, disse o comunicado.

O apresentador do AcreCap, Marcos Bergson, se pronunciou acerca das acusações nos comentários de uma publicação envolvendo o caso, e defendeu a empresa, afirmando que trabalham com “transparência absoluta”.

“Somos uma empresa séria! Já são 13 anos de AcreCap, trabalhando com transparência absoluta! Muitas vidas já foram transformadas através do AcreCap e ainda tem muitas histórias a serem contadas. Sou feliz por trabalhar em uma empresa que tem compromisso com o povo acreano. Não dêem ouvidos pras Fake News!”, disse ele.

Veja vídeo: