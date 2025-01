“Portal Lúdico” transforma Via Verde Shopping em um universo geek com torneios, desafios e diversão gratuita

O universo geek vai tomar conta do Via Verde Shopping no período de 24 a 26 de janeiro, das 14h às 22h, acontecerá pela primeira vez no Espaço Cultural, “Portal Lúdico” um evento gratuito que oferecerá uma programação repleta de atividades para os fãs de quadrinhos, jogos de tabuleiro, e cartas, promovendo momentos de diversão e interatividade para todas as idades.

Entre os destaques, está a distribuição gratuita de quadrinhos, com unidades limitadas, no sábado e domingo, além disso, haverá workshops, torneios e espaços dedicados à troca de cartas colecionáveis, de franquias famosas como Pokémon e Yu-Gi-Oh!, incentivando a interação entre os participantes.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 24 de janeiro

Aprenda a Jogar Keyforge (19h) — Distribuição de decks, workshop e torneio (vagas limitadas)

Troca de Cartas Pokémon

Jogos de Tabuleiro

Just Dance — Evento gratuito

Campeonato Catan (19h) — Inscrições no local

Sábado, 25 de janeiro

Distribuição de Quadrinhos Grátis (unidades limitadas)

Troca de Cartas Pokémon

Jogos de Tabuleiro

Just Dance — Evento gratuito

Torneio de Pokémon TCG (10h) — Inscrições no local

Torneio de Yu-Gi-Oh! (16h) — Inscrições no local

Domingo, 26 de janeiro

Distribuição de Quadrinhos Grátis (unidades limitadas)

Torneio Pokémon Poket (Presencial) (13h) — Inscrições no local

Torneio de Pokémon TCG (14h) — Inscrições no local

Torneio de Yu-Gi-Oh! (15h) — Inscrições no local

Aprenda a Jogar Keyforge (15h) — Distribuição de decks, workshop e torneio (vagas limitadas)

Campeonato Naruto Storm — Evento gratuito

Troca de Cartas Pokémon

Jogos de Tabuleiro

Just Dance — Evento gratuito

Realizado em parceria com o Quiosque Akame e o Via Verde Shopping, o evento promete reunir entusiastas da cultura geek em uma experiência imersiva e repleta de conteúdo especial.

O maior evento geek da região nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, no Via Verde Shopping. Se diverte e explore um universo fascinante!

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.