Prédio é atingido por incêndio no Centro de Rio Branco; cão aguarda resgate

Um prédio abandonado foi tomado por um incêndio de grandes proporções na tarde desta terça-feira (21), na rua José de Melo, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, o local é utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua, além de ser frequentado para o consumo de entorpecentes e armazenamento de objetos furtados ou roubados.

O Corpo de Bombeiros enviou duas unidades ao local para combater as chamas. Um cachorro foi avistado no terceiro andar do prédio, aguardando ser resgatado pelos bombeiros.