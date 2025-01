O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado (PP), publicou um vídeo de um encontro inusitado que teve a influenciadora Patixa, conhecida como um ícone do estado do Amazonas.

O encontro aconteceu em Porto Velho. Figura conhecida na internet, Patixa faz parte do time de personalidades do Rancho do Carlinhos Maia.

No vídeo, ao lado do prefeito, ela garantiu que nesse ano deve vir ao Acre.

ASSISTA: