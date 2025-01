Prefeito anuncia novo curso de Direito na Ufac de Sena Madureira com data para inscrições

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (29) a disponibilização de 50 vagas para o curso de Direito, no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) no município.

Ao lado da reitora da Ufac, Guida Aquino, o chefe do Executivo Municipal explicou que as vagas vão contemplar a população não só de Sena Madureira, mas também de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

O edital para seleção de novos alunos acontecerá já a partir do mês de fevereiro, revelou o Gerlen.

“A partir de fevereiro de 2025 será publicado o edital de seleção do curso de Direito que vai funcionar aqui em Sena Madureira. Além disso, a reitora me informou também, que os outros cursos que eu aloquei emendas vão começar neste ano, no segundo semestre”, disse o ex-deputado estadual.

Entre os municípios contemplados com novos cursos estão Feijó, com Letras Inglês, e Brasiléia, com História e Educação Física, que irão contemplar, também, os municípios de Epitaciolândia e Assis Brasil. Em 2026 Sena Madureira ganhará o curso de Nutrição.