Prefeito investigado por envolvimento com Comando Vermelho é preso no dia da posse

No município de Santa Quitéria, no Ceará, o prefeito eleito José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), foi preso na tarde de quarta-feira (1º), antes de tomar posse do cargo.

Braguinha é acusado de ter sido favorecido pelo Comando Vermelho (CV) na campanha eleitoral das eleições 2024, quando membros da facção criminosa teriam coagido e ameaçado eleitores do município.

O prefeito e o vice chegaram a fazer uma postagem nas redes sociais anunciando a cerimônia de posse/Foto: Reprodução Os dois foram diplomados no dia 19 de dezembro de 2024/Foto: Reprodução

Além da prisão, também foi decretada ordem de busca e apreensão na casa do prefeito, que foi conduzido à Fortaleza, capital do estado cearense.

O vice-prefeito eleito, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (PSB), conhecido como Gardel Padeiro, também é investigado no mesmo processo, porém, ao contrário do prefeito, ele não chegou a ser preso, mas foi impedido de tomar posse.

Filho assume a prefeitura

Com o prefeito e o vice-prefeito eleitos impedidos de tomar posse, quem assumirá a prefeitura de forma interina será o presidente eleito da Câmara Municipal de Santa Quitéria, vereador Joel Barroso (PSB), que é filho de Braguinha.

Tendo em vista a decisão oriunda da Justiça Eleitoral do Ceará, que cautelarmente afastou o prefeito e o vice-prefeito eleitos, impedindo o exercício do mandato eletivo, hei por bem dar prosseguimento ao rito de sucessão legal para ocupação do cargo de prefeito da cidade de Santa Quitéria Disse a vice-presidente da Câmara, Emanuela Barbosa (Republicanos), durante a formação da mesa diretora.

A Itatiaia procurou o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), a Polícia Federal (PF) e a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, responsável pela Polícia Civil (PC), mas, até o momento, não tivemos resposta.

O Ministério Público do Ceará (MPCE), em nota, afirmou que o Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação do diploma e também a inelegibilidade de Braguinha e do seu vice por abuso de poder político e econômico, mas reforçam que o pedido de prisão foi formulado pela PF e pela PC.

A reportagem também contactou o PSB do Ceará, mas, até o momento de publicação desta reportagem, não tivemos retorno.

Confira à nota do MPCE na íntegra:

O Ministério Público Eleitoral informa que pediu a cassação do diploma e a inelegibilidade do prefeito eleito de Santa Quitéria e do seu vice por abuso de poder político e econômico ao se envolver com integrantes de uma facção criminosa com o objetivo de influenciar o voto dos eleitores e violar a normalidade e legitimidade do último pleito. O MPE ressalta que a sua atuação contra o prefeito e o vice-prefeito é na área cível e que o pedido de prisão foi formulado conjuntamente pelas Polícias Federal e Civil e apresentado à Presidência do TRE-CE.