Prefeitura de Cruzeiro do Sul: Inscrições para Processo Seletivo encerram nesta semana

No Acre, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de:

Assistente Educacional para Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º); Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE – para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5ºano) e II (6º ao 9º); Intérprete de Libras para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º); Professor de Libras; Professor da Educação Infantil; Professor do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); Professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano); Nutricionista; Merendeira; Agente Administrativo; Auxiliar de Transporte Escolar Terrestre; Motorista de Ônibus Escolar; Psicopedagogo; Zona Rural: Assistente Educacional para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º) e EJA I; Mediador; Professor de Atendimento Educacional Especial para atuar na Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º) e EJA I; Intérprete de Libras para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II(6º ao 9º) e EJA I; Professor da Educação Infantil; Professor do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); Professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) para o Programa Caminhos da Educação do Campo – Ciclos de Aprendizagem (em regime de rodízio)/Área de Conhecimento: Linguagens; Professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) para o Programa Caminhos da Educação do Campo – Ciclos de Aprendizagem (em regime de rodízio) /Área de Conhecimento: Ciências da Natureza; Professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) para o Programa Caminhos da Educação do Campo – Ciclos de Aprendizagem (em regime de rodízio) /Área de Conhecimento: Ciências Humanas; Professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) para o Programa Caminhos da Educação do Campo – Ciclos de Aprendizagem (em regime de rodízio) /Área de Conhecimento: Educação Física; Educação de Jovens e Adultos – EJA I; Merendeira; Agente Administrativo; Auxiliar de Transporte Escolar Terrestre; Motorista de Ônibus Escolar.

Aos profissionais admitidos, será oferecida remuneração que varia de um salário mínimo até R$ 4.526,22 por mês, referente a jornadas de 25 a 40 horas semanais.

Procedimentos para participação

As inscrições gratuitas devem ser feitas por meio do endereço eletrônico da Prefeitura, no período das 8h do dia 2 de janeiro de 2025 até às 23h59 do dia 9 de janeiro de 2025, horário oficial do Acre.

Como forma de classificação, os candidatos serão submetidos à análise de títulos, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação.

