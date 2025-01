Prefeitura de Epitaciolândia abre concurso público com salários de até R$ 7,4 mil

A Prefeitura de Epitaciolândia divulgou, nesta sexta-feira (31), a abertura do concurso público efetivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Os salários podem chegar a R$ 7.490,12.

O certame será organizado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), responsável pela aplicação das provas. O edital completo, identificado como EDITAL N.º 002/2025, de 29 de janeiro de 2025, está disponível no site da Fundape (fundape.com.br).

As inscrições ocorrerão exclusivamente pela internet, conforme o cronograma disponível no Anexo II do edital. Os candidatos devem preencher corretamente o formulário eletrônico no site da Fundape, respeitando o horário local de Rio Branco (AC). Qualquer erro ou informação inverídica pode resultar no cancelamento da inscrição.

Para aqueles que necessitam de atendimento especial, é obrigatório anexar documentos comprobatórios, como laudos médicos e atestados, em formato PDF no momento da inscrição.

Os valores das taxas de inscrição são:

R$ 100,00 – Nível Superior

R$ 70,00 – Nível Médio

R$ 60,00 – Nível Fundamental

O concurso busca atender às demandas de contratação do município e garantir a continuidade dos serviços públicos com profissionais efetivos.

Confira o Edital 002/2025: