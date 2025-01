Prefeitura de Xapuri informa abertura de Processo Seletivo com 92 vagas

No estado do Acre, a Prefeitura de Xapuri anuncia a abertura de um Processo Seletivo, com o objetivo de preencher 92 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Nutricionista; Psicólogo; Professor Mediador (25 vagas); Professor de Ensino Fundamental I (20 vagas); Agente Educacional do Programa Primeira Infância (10 vagas); Agente Administrativo; Merendeira (4 vagas); Serviços Gerais (9 vagas); Assistente Social (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga); Psicopedagogo (1 vaga); Agente de Combate às Endemias (5 vagas); Auxiliar de Serviço Bucal (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Orientador Social (2 vagas); Visitador do Programa Criança Feliz (4 vagas); Supervisor do Programa Criança Feliz (2 vagas); Entrevistador Social Bolsa Família (3 vagas); Cuidador de idoso (3 vagas).

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de um salário mínimo a R$ 3.149,14.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever no período de 27 a 29 de janeiro de 2025, até as 17h, na sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, sito à Rua 24 de janeiro Centro no Município de Xapuri.

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos e curricular, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

O Processo Seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado, conforme necessidade da administração.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em nosso site.

