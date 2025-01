Prefeitura decreta situação de emergência na ETA 1 após erosão que destruiu estrutura

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (2), o prefeito Tião Bocalom publicou um decreto declarando situação de emergência na Estação de Tratamento de Água 1, a ETA 1, em Rio Branco.

“Fica declarada situação anormal, caracterizada como “situação de emergência”, na área onde está localizada a captação de água da Estação de Tratamento – ETA I, da Cidade de Rio Branco – AC, por ocorrência de Erosão de Margem Fluvial (COBRADE – 1.1.4.2.0)”, diz o texto.

A erosão que atingiu a estrutura da ETA oferece risco de desabastecimento a mais de 40% dos domicílios da capital acreana, “além do desabastecimento em unidades hospitalares, escolas e presídio”, acrescenta.

O decreto tem validade de 180 dias e passa a vigora a partir desta quinta-feira.

Governo Lula destina quase R$ 17 milhões para reconstruir ETA 2

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Goes anunciou o recurso no último dia 18 de dezembro, durante agenda no Acre.

“O presidente assinou nesta segunda-feira uma Medida Provisória que garante atendimento a várias outras demandas na Amazônia. Dentre essas demandas está a da ETA 2, aqui em Rio Branco”, destacou.