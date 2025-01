A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo abriu processo seletivo para diversas áreas, tanto para pessoas graduadas no ensino superior, quanto para o ensino médio, com vagas de convocação imediata e também de cadastro de reserva. As inscrições serão feitas no site da prefeitura, onde os candidatos serão devidamente direcionados para finalizar o processo. A divulgação foi feita no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (13).

As inscrições para o certame se iniciaram no dia 10 de janeiro e seguem abertas até o próximo dia 19 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$60 para o nível médio e R$100 para nível superior. Os pagamento devem ser confirmados até o dia 20 de janeiro. Os salários podem chegar a R$3.500.

Os conteúdos a serem avaliados na prova objetiva de cada um dos cargos serão os seguintes: Língua portuguesa e redação; matemática e raciocínio lógico; conhecimentos gerais e atualidades; ética, integridade, transparência e ESG; tecnologia e informática; e conhecimentos específicos. O restante da pontuação é referente a provas de titulação.

As provas objetivas de nível médio ocorrerão pela manhã, das 8h às 11h, com abertura do portão às 7h e fechamento às 7h45min. Já as provas de nível superior começam às 14h e se encerram às 17h, com abertura dos portões ocorrendo às 13h e encerrando 13h45min. As duas modalidades acontecem no dia 16 de fevereiro, e devem ter seu resultado final publicado no dia 25 de fevereiro.

