Preso no Paraguai, foragido após execução do bicheiro Fernando Iggnácio será extraditado para o Brasil

Foi preso nesta sexta-feira, no Paraguai, um dos executores do bicheiro Fernando Iggnacio. Pedro Emanuel D’Onofre Andrade Silva Cordeir, que estava foragido, foi capturado na Ciudad del Este por agendes do Comando Tripartito da Policia Nacional do Paraguai após troca de dados de inteligência com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) da Polícia Civil do Rio.