Primeiro UFC de 2025 tem brilho de brasileiros e “nocaute do ano”

O primeiro evento de 2025 do Ultimate Fighting Championship (UFC) não poderia ter sido melhor para os lutadores do Brasil. O UFC Vegas 101 contou com luta principal entre duas brasileiras e um atleta brasileiro já desponta como candidato ao nocaute do ano.

No combate principal da noite, no peso-palha feminino, Mackenzie Dern venceu Amanda Ribas por submissão em uma grande luta entre as brasileiras. No primeiro round, Dern foi melhor, aplicando mais golpes na compatriota e conseguindo uma queda no final. Porém, Ribas equilibrou a luta e venceu o round seguinte.

Mas no terceiro round, Mackenzie Dern aplicou uma bela chave de braço e forçou a adversária a desistir, vencendo a revanche entre as duas, já que havia perdido em 2019. Dern levou para casa o bônus de 50 mil dólares por performante da noite.

Nocaute do ano?

Outro brasileiro que brilhou no card principal do UFC Vegas 101 foi Cesar Almeida. O “Cesinha” aplicou um nocaute espetacular contra Abdul Razak Alhassan e já aparece como forte concorrente ao nocaute da temporada.

Almeida passava por um momento ruim na luta, logo no primeiro round contra o lutador de Gana. O brasileiro sofria um castigo do ganês, quando acertou um cruzado de contragolpe e encerrou a luta.

Com o nocaute, Cesar Almeida também conquistou o bônus de 50 mil dólares pela vitória.

Confira os resultados do UFC Vegas 101:

Mackenzie Dern venceu Amanda Ribas por finalização;

Santiago Ponzinibbio venceu Carlston Harris por nocaute técnico;

César Almeida venceu Abdul Razak Alhassan por nocaute;

Roman Kopylov venceu Chris Curtis por nocaute técnico;

Christian Rodriguez venceu Austin Bashi por decisão unânime dos juízes;

Punahele Soriano venceu Uros Medic por nocaute;

Felipe Bunes venceu Jose Johnson por finalização;

Marco Túlio venceu Ihor Potieria por nocaute técnico;

Thiago Moisés venceu Trey Ogden por decisão unânime dos juízes;

Jacobe Smith venceu Preston Parsons por nocaute;

Ernesta Kareckaite venceu Nicolle Caliari por decisão dividida dos juízes;

Bruno Lopes venceu Magomed Gadzhiyasulov por decisão unânime dos juízes;

Fatima Kline venceu Viktoriia Dudakova por nocaute técnico;

Nurullo Aliev venceu Joe Solecki por decisão unânime dos juízes.

Veja o vídeo: