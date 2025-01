Prince of Persia, Final Fantasy e mais jogos baratos nesta semana

A Promoção de Férias do Steam já chegou ao fim, mas a plataforma sempre movimenta ofertas semanais para todos os gostos. Desta vez, os usuários também podem garantir títulos como Far Cry 6 e A Plague Tale: Innocence. Também vale mencionar que Final Fantasy 7 Rebirth está em pré-venda com 30% de desconto por tempo limitado. Confira esses e mais destaques: