Princípio de incêndio em churrascaria assusta clientes; bombeiros são acionados em Rio Branco

Um princípio de incêndio foi registrado no início da tarde deste domingo (19) no padrão de energia elétrica localizado ao lado da Churrascaria Sabor do Sul, no Canal da Maternidade, na Rua Copacabana, bairro Bosque, em Rio Branco.

Um vídeo enviado à redação do site Contilnet mostrou o início das chamas e o desespero dos funcionários para conter o fogo.

De acordo com testemunhas, as chamas se espalharam rapidamente. No entanto, muitos extintores estavam inutilizáveis, e apenas um funcionava, o que dificultou o controle inicial do incêndio.

Por conta disso, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros Militar do 1º Batalhão. A equipe chegou rapidamente ao local e auxiliou os funcionários, que já tentavam conter as chamas. O fogo foi controlado, e a área foi liberada para que os técnicos da Energisa realizassem os reparos necessários.

Clientes presentes no estabelecimento e moradores da região ficaram assustados com o incidente.