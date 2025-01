O procurador regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MP-AC), Lucas Costa Almeida Dias, é o entrevistado do podcast do ContilNet, o Em Cena, nesta segunda-feira (13).

O bate-papo ao vivo será conduzido pelo jornalista Everton Damasceno, às 17h, no canal do YouTube.

Lucas tem se destacada em pautas importantes no Estado, especialmente na luta pelos direitos das pessoas LGBTQIAPN+ e com deficiência.