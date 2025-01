Próxima parada do maior parque inflável do Brasil será em Rio Branco; saiba mais

O Big Dreams Festival, maior parque inflável do Brasil anunciou nesta quinta-feira (16), sua próxima parada. De acordo com o comunicado, a diversão estará garantida em Rio Branco, capital do Acre.

O empreendimento que estava nos últimos dias em Porto Velho – RO, não repassou mais informações sobre a novidade, como o período, locais e preços para participar da atração no município acreano.

O Big Dreams conta com uma área gigantesca de infláveis para a diversão da criançada e toda a família, brincadeiras de vários tipos e até chuva de espuma, além de outras diversas formas de entretenimento, e tem chamado a atenção em cada cidade que passa.

O anúncio alegrou os acreanos e moradores da capital que tem comentado na publicação que aguardam com entusiasmo a chegada do parque na cidade. Veja o vídeo: