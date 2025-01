Quem é a miss de 22 anos que conquistou o coração de Gladson Cameli? Conheça e veja fotos

O governador Gladson Cameli surpreendeu os seus seguidores neste domingo (5) ao compartilhar uma foto com sua suposta nova namorada.

SAIBA MAIS: Gladson agita a internet ao aparecer dividindo escovas com nova namorada misteriosa

Na imagem, o governador e a jovem aparecem segurando duas escovas de dente que, juntas, formam um coração.

A reportagem do ContilNet apurou que a nova pretendente de Gladson é a miss universo Rio Branco Guilheny Abramoski, de 22 anos.

A jovem é formada em Gestão de Recursos Humanos, pela Unimeta. Nas redes sociais, Guilheny compartilha sua rotina, viagens e sonhos.

Na última postagem de 2024, numa foto com o look de Réveillon, a miss Rio Branco ganhou um comentário do chefe do executivo acreano. “Linda <3”, escreveu Gladson.

Fontes próximas afirmam que o governador deve oficializar a relação em breve.