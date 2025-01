Quem é o único brasileiro em lista dos 10 jogadores mais rápidos do mundo

O jornal espanhol AS divulgou uma lista com os 10 jogadores de futebol mais rápidos do mundo. Ex-Botafogo, Gabriel Tigrão é o único brasileiro que aparece na lista.

O atacante, de 23 anos, aparece na 5° posição no ranking, com uma velocidade máxima de 37km/h.

O jogador foi formado pelas categorias de base do Botafogo, mas atualmente defende as cores do Gwangju, time da Coreia do Sul. O atleta brasileiro também tem passagem pelo Canelas 2010, de Portugal.

Em 2024, Gabriel disputou 37 jogos pelo Gwangju, marcou nove gols e deu seis assistências.

10 jogadores mais rápidos do mundo em 2024