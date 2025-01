Rafaella Justus rebate crítica sobre sua aparência: “sem amor próprio”

Aos 15 anos, Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, demonstrou maturidade e elegância ao responder um comentário ofensivo sobre sua aparência no TikTok.

Após publicar um vídeo com uma amiga, a jovem recebeu uma crítica que a chamou de “o antônimo de beleza”. Apesar de raramente dar atenção a mensagens negativas, Rafaella decidiu responder à ofensa de forma educada e assertiva.

“Você é antônimo da noção e sinônimo de insegurança e de uma pessoa sem amor próprio! Para de perder o seu tempo aqui tentando diminuir as pessoas para tentar se sentir superior. Tenho 15 anos, mas já passei por muita coisa, por isso hoje levo comigo os aprendizados. Vai viver a SUA vida, você colhe o que você planta!”, respondeu a jovem, destacando sua visão de vida e a importância de não se deixar abalar por críticas.

Rafaella nasceu com uma malformação no crânio, condição que a levou a passar por diversas cirurgias desde a infância. Ela também enfrentou comentários sobre sua aparência ao longo da vida, mas sempre mostrou força para lidar com os desafios. A resposta ao hater foi um exemplo de sua postura firme e positiva.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Rafaella é um fenômeno nas redes sociais. Além de sua popularidade, ela segue como exemplo de como lidar com críticas e se posicionar de maneira confiante, mesmo em situações adversas.