Rapaz mata cachorro depois de briga por causa de fofoca

Um jovem de 19 anos foi preso depois de matar um cachorro em meio a discussão por fofoca no município de Santa Maria de Suaçuí, na região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais, na segunda-feira (20/1).

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe foi acionada depois que o jovem ameaçou um homem, de 38, que discutia com a irmã do autor em uma quadra da cidade. A vítima relatou que ele e a mulher brigavam por fofocas que ela fazia em nome dele.





De acordo com o homem, durante o desentendimento, o jovem e irmão da mulher o ameaçou, dizendo que iria matá-lo. Na sequência, saiu do local e retornou com uma foice. A vítima contou que, ao ver o objeto, correu em direção à casa dele, entrou e trancou a porta. Neste momento, pediu ajuda a uma vizinha, de 41 anos, para que ela tentasse apaziguar a briga.

Contatada, a mulher confirmou o chamado do homem aos policiais. Segundo ela, o homem não havia especificado o motivo de ter sido chamada, mas que ela tinha o costume de ajudar a mãe do homem, que se encontra debilitada.

No entanto, enquanto a vizinha saía de casa, o jovem chegou à casa da mulher, armado com a foice, e afirmando que ela iria “puxar o saco” do homem. Os dois começaram a lutar e o jovem tentou atingi-la com a ferramenta. A mulher se defendeu e o jovem passou a atacar o cachorro dela, que também estava na casa. O animal foi ferido e morreu.

Ainda conforme a PMMG, o jovem fugiu e se escondeu na casa do pai, onde os policiais o encontraram. Questionado, o jovem afirmou que, na quadra do bairro, o homem ofendia a irmã em voz alta e, mesmo tendo pedido que ele parasse, o homem seguiu com as agressões verbais.

A mãe do autor também foi contatada e relatou aos policiais que o jovem usa remédio controlado consulta com um psiquiátrico na cidade. Na casa da mãe, os policiais também encontraram a foice utilizada no crime. A ferramenta foi apreendida e encaminhada à delegacia.

O jovem foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Eterna com um corte na mão esquerda. Depois do atendimento médico, ele foi liberado para a Delegacia de Polícia Civil em Santa Maria do Suaçuí e deve responder por praticar ato de abuso e ferir animal doméstico.