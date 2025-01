Regininha Poltergeist pede doação de fogão novo para assar empadas

Regininha Poltergeist usou as redes sociais para fazer um pedido. A musa dos anos 1990 tem trabalhado vendendo empadas em uma rua do Méier, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, e precisa de um novo fogão.

O que aconteceu

A ex-atriz usou as redes sociais para pedir uma doação aos seguidores. Em um story, ela avisou que precisa do eletrodoméstico.

“Quem vai me abençoar com um fogão novo?”, escreveu na publicação.

Regininha Poltergeist tem trabalhado vendendo empadas na rua, perto da casa em que mora, no Rio.

Enfrentando uma crise financeira, a musa dos anos 1990 também não possui máquina de lavar e televisão em casa. Ela também chegou a morar em um posto de gasolina e hoje vive com os pais.

Em entrevista recente, ela disse ter ganhado bastante dinheiro quando era atriz e que usou o que ganhou para “muitas coisas que trouxeram benefícios e retornos”.