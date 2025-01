Resultado do Enem 2024: veja data, horário e como consultar a nota no site do Inep

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgam nesta segunda-feira, 13, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, foram realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. Ao todo, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2024. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% de inscritos.

No primeiro dia de prova, os candidatos realizaram uma redação sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas. No segundo dia, foram respondidas questões sobre Ciências da Natureza e Matemática.

Além de divulgar as notas do Enem, o MEC realizará uma coletiva para anunciar o Pé-de-Meia Licenciaturas, programa para a permanência e a conclusão em cursos de licenciatura de estudantes com alto desempenho no Exame.

Que dia será divulgado o resultado do Enem?

Os resultados individuais do Enem 2024 serão disponibilizados em 13 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir desta data, na Página do Participante do Enem.

Que horas sai o resultado do Enem 2024?

Segundo o ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados serão divulgados a partir das 10h.

Como consultar a nota do Enem 2024?

Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante. Veja o passo a passo:

Passo 1: Acesse a página do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/) e clique em “Página do Participante — Entrar com gov.br”;

Acesse a página do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/) e clique em “Página do Participante — Entrar com gov.br”; Passo 2: Insira seu CPF e clique em “Continuar”. Execute a validação do Captcha quando solicitado, digite sua senha e clique em “Entrar”;

Insira seu CPF e clique em “Continuar”. Execute a validação do Captcha quando solicitado, digite sua senha e clique em “Entrar”; Passo 3: Na nova versão do Gov.br, é preciso validar as permissões de acesso a dados. Clique em “autorizar”;

Na nova versão do Gov.br, é preciso validar as permissões de acesso a dados. Clique em “autorizar”; Passo 4: Já logado na Página do Participante, clique em “Resultado 2024”;

Já logado na Página do Participante, clique em “Resultado 2024”; Passo 6: A página exibirá as notas de cada prova do Enem e da redação. Após 90 dias da data de divulgação também será possível realizar o download do espelho de redação com a correção detalhada.

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

Quando posso ver o espelho da redação?

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.

Para que serve o Enem?

A prova é a principal porta de entrada para universidades federais no Brasil, além de algumas estaduais e privadas. Também serve de método para conseguir bolsas de estudo e financiamento em instituições particulares, como o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Para conseguir concorrer às vagas em universidades de todo o País por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), é necessário comparecer aos dois dias de provas e não zerar a redação.

A nota do Enem também pode ser utilizada para obter o certificado de conclusão do Ensino Médio, no caso de adultos que não terminaram o ciclo de educação básica.

Quando abrem as inscrições para o Sisu 2025?

As inscrições para o processo seletivo de 2025 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam no dia 17 de janeiro, segundo cronograma do Ministério da Educação (MEC). O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Este será o segundo ano em que o Sisu terá apenas uma edição, com inscrições abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2025. Assim, os inscritos poderão disputar as vagas ofertadas para o ano inteiro, participando da seleção uma única vez.

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

Quando abrem as inscrições para o Prouni 2025?

O MEC ainda não divulgou o cronograma para o Programa Universidade Para Todos (Prouni). A expectativa é que as inscrições sejam abertas no fim do mês de janeiro, como ocorreu no ano passado.