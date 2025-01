Retorno das sessões da Câmara de Rio Branco acontece na próxima semana; veja detalhes

O recesso da Câmara de Rio Branco se encerra nesta semana e o retorno das atividades na Casa Legislativa já tem data marcada: acontece na próxima segunda-feira (3).

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Joabe Lira, os trabalhos dessa nova legislatura terão início com uma sessão solene, que acontecerá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC).

A sessão deve contar com a presença de autoridades e figuras locais, a exemplo, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Nova mesa diretora

A eleição da nova mesa diretora, que comandará a Câmara pelos próximos dois anos, aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano, durante posse dos parlamentares eleitos na eleição de outubro de 2024.

Os parlamentares votaram e escolheram Joabe Lira (UB) como presidente – 16 votos; Leôncio Castro (PSDB) como vice-presidente – 20 votos; Felipe Tchê (PP) como 1º secretário – 21 votos; Antonio Moraes (PL) como 2º secretário – 19 votos; e Lucilene Vale (PP) como suplente – 21 votos.

A decisão passou por uma articulação do Progressistas, que tem a maior bancada na casa (6 vereadores eleitos) com o União Brasil (UB). O PP abriu mão do protagonismo e apoiou o nome de Joabe Lira para o cargo de presidente, ficando com a 1ª secretária, ocupada por Felipe Tchê.