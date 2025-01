Rio Branco alcança mais de 30 mil clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica

Desde a chegada da Energisa no Acre, o número de famílias cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica tem aumentado gradativamente. Rio Branco lidera o ranking no estado, com o maior número de cadastrados, o último levantamento mostra que mais de 30 mil clientes possuem o benefício. Em todo o estado mais de 83 mil famílias recebem o desconto.

Outros municípios como Sena Madureira, possui 6.229 cadastros. Em Senador Guiomard, são 1.965 registros, já em Epitaciolândia são 1.888 famílias inscritas, e Plácido de Castro com 1.192 cadastramentos.

O benefício concede descontos progressivos na tarifa a famílias de baixa renda: quanto menor for o consumo da residência, maior é o desconto. As unidades consumidoras têm uma redução de 65% nos primeiros 30 kWh consumidos no mês. De 31 a 100 kWh, o desconto passa a ser de 40%. E de 101 até 220 kWh, há 10% de desconto.

De acordo com as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), têm direito ao desconto famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, famílias que possuem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), ou ainda, pessoas com doença dependentes de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica. Também podem ser beneficiadas as famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que atendam aos requisitos, podendo receber um desconto de até 100% nos primeiros 50 kWh consumidos no mês.

Além da inclusão automática, a Energisa faz uma busca ativa entre os clientes em potencial para que possam receber os descontos. Mas vale ressaltar que o CadÚnico e o NIS devem ser renovados a cada dois anos.

“Para não perder o benefício, o cliente precisa estar com o cadastro atualizado. Para fazer isso, o cliente precisa ir ao local indicado pela prefeitura do município onde mora. Depois que fizer isso, pode ficar tranquilo que a Energisa fará o mapeamento e se ele estiver dentro dos critérios para receber o desconto, será cadastrado sem precisar sair de casa”, explicou o Coordenador de Atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro.

Passos para se cadastrar

1 – Tenha seu Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB) atualizado. Acesse o site meucadunico.cidadania.gov.br.

2 – Com posse do NIS ou NB, o cliente deve apresentar CPF ou carteira de identidade, além de informar o código da Unidade Consumidora a ser beneficiada e entrar em contato com a Energisa.

Canais de Atendimento

Se você tem dúvidas sobre a Tarifa Social, entre em contato com a Energisa pelos canais de atendimento: