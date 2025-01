O Rio Branco-AC estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Santo André, neste sábado (4), na abertura da primeira rodada do grupo 27, e perdeu por 2 a 1.

A bola rolou a partir das 19h15 (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O time acreano chegou a emocionar com o gol de Nickson no segundo tempo.

Nas redes sociais do Estrelão, uma publicação lamenta o resultado, e afirma que o próximo confronto deve ser contra a equipe do Corinthians.