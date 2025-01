Rio Branco tem a melhor educação das capitais da Região Norte e ocupa o 12º lugar no ranking nacional

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou nesta semana o ranking das capitais brasileiras com melhor qualidade na educação. Rio Branco está na 12ª posição.

O levantamento considera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Médio, além do desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Curitiba ficou em primeiro lugar, à frente de Belo Horizonte (MG) e Goiânia.

“Este tema é fundamental para mensurar o bem-estar da população e a efetividade da função governamental. A divisão nesses pilares visa equilibrar um eventual bom desempenho em fornecer serviços educacionais com a qualidade desses serviços”, diz o estudo.

Apesar de aparecer na 12ª posição, Rio Branco supera grandes capitais, como Florianópolis (13º) e Salvador (18º).

A capital do Acre obteve o melhor desempenho da região Norte, desbancando cidades como Manaus (14º), Porto Velho (17º) e Belém do Pará (22º).

“A qualidade da educação fornecida é uma métrica essencial para avaliar a competitividade de um município. Além de impactar diretamente a qualidade de vida, a educação molda valores sociais e forma futuros profissionais para o mercado de trabalho. As deficiências graves na educação no Brasil são, sem dúvida, um dos principais desafios para a melhoria da competitividade dos municípios, prejudicando o desenvolvimento econômico e social”, continua.