Ryan Francisco vive mês mágico no São Paulo e chega ao profissional com poder de decisão

O belo gol contra a Portuguesa coroou um início de ano mais do que especial de Ryan Francisco. Com a sinceridade de um jovem ainda em formação e a estrela de uma das grandes promessas do São Paulo, o atacante chegou a 11 gols em 2024: 10 na Copinha e um no Campeonato Paulista. E disse, logo depois do apito final, em meio a tudo o que poderia dizer, que não via a hora de abraçar seus pais.