Saiba o valor milionário do 2º casamento de Hulk com a ex-sobrinha

O jogador Hulk Paraíba e a influenciadora Camila Ângelo se preparam para subir ao altar pela segunda vez nesta terça-feira (7/01), em uma cerimônia que acontecerá um resort de luxo em João Pessoa (PB). Depois da cerimônia intimista para amigos e familiares na sexta (3/01), agora mais de 500 pessoas, entre famosos e esportistas, são esperados na celebração, que custou alguns milhões de reais.

Na tarde desta terça (7/01), horas antes da cerimônia, a equipe responsável pelos convites do casamento relevou nas redes sociais os detalhes do material enviado aos padrinhos do jogador e da influencer. Nas imagens, é possível ver a mensagem escolhida por Hulk e Camila aos escolhidos.

“Seja qual for o motivo que Deus teve para nos aproximar, o importante é que estamos muito felizes que ele o tenha feito. Vocês significam muito para nós. Aceitam ser nossos padrinhos? Camila e Hulk”, escreveu o casal nos convites enviados aos padrinhos e madrinhas.

A mensagem carinhosa dedicada aos padrinhos foi enviada em uma caixa dourada recheada de mimos. Além de uma champanhe, o presente também inclui uma taça, uma gravata, um porta joia pintado à mão e flores que remetem à decoração da festa.

Festa de arromba

A primeira cerimônia de casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo aconteceu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande (PB), na sexta (3/01). A celebração de hoje deve atrair cerca de 500 convidados, entre personalidades do esporte e da música, em um resort de luxo.

Ao gshow, o cerimonialista Jaeder Barreto afirmou que foram necessários 40 dias de planejamento para a realização da cerimônia e a festa é orçada em R$ 20 milhões. Segundo o profissional, o evento vai contar com peças de decoração importadas, como louças desenhadas em Mumbai e tapetes tapetes da Aubusson, tapeçaria francesa de luxo.

O casal, que se casou no civil em 2020, está junto desde 2019. Eles são pais de Zaya, 2 anos, e Aisha, 6 meses. No mesmo dia da cerimônia, Iran Ângelo, ex-esposa do jogador Hulk, fez uma postagem nas redes sociais onde falava indiretamente sobre o atleta e sua sobrinha, que é a atual mulher de Hulk.

Em uma primeira postagem, Iran falou que completavam sete anos do sepultamento da mãe dela. “Esse foi um dos dias mais difíceis da minha vida, pois sabia que não a veria mais neste plano. Os anos que sucederam foram igualmente marcados por outros fins, outros sepultamentos … e os dias que eram tão azuis já não são os mesmos. Vamos nos dando conta da aspereza da vida, e da complexidade humana. Hoje é um desses dias ásperos e acinzentados”, escreveu.