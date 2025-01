Um dos processos necessários durante uma eleição é a declaração de bens, e durante este momento, alguns dados chamam a atenção da comunidade acreana. Por um lado, temos figuras que afirmam não ter nada, enquanto outras, têm patrimônios milionários.

Em território acreano, os prefeitos de Acrelândia, Rio Branco e Sena Madureira afirmaram nas suas documentações terem patrimônios milionários. A capital e o município de Acrelândia também seguem a tendência em seus vices, que declararam patrimônio acima do R$1 milhão.

Já entre os que afirmam não ter bens durante a declaração estão os prefeitos de Bujari, Feijó, Plácido de Castro e Tarauacá. Quanto aos vice-prefeitos sem bens declarados estão Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Porto Acre, Porto Walter, Santa Rosa do Purus e Senador Guiomard.

Os prefeitos mais ricos são os seguintes: Tião Bocalom, com R$1.055.000 em terceiro, Olavinho Boiadeiro, de Acrelândia em segundo com R$2.525.151 e por fim Gerlen Diniz, de Sena Madureira, sendo o prefeito mais rico do estado, com R$2.635.735,51 declarados.

Já entre os vices, Rio Branco lidera com Alysson Bestene, com patrimônio declarado de R$3.130.000; seguido por Graia, de Acrelândia, que declarou R$2.096.000, por fim, Andinho, de Mâncio Lima, com R$922.170.